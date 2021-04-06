МВФ виділить допомогу 28 країнам для боротьби з пандемією Covid-19

Міжнародний валютний фонд виділить кошти 28 країнам для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Фінансову допомогу мають отримати 28 держав. Серед них – Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо. Вони мають використати кошти для боротьби з коронавірусом – зокрема для підтримки вакцинації населення та інших необхідних заходів.

Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ. У 2020 році, після початку пандемії, МВФ звільнив на шість місяців від сплати за боргами 25 країн світу, а у жовтні також виділив ще один транш допомоги.

У МВФ зазначили можливість надання подальшої допомоги державам протягом цього року для боротьби з пандемією коронавірусу, проте наразі рішення не ухвалили.

Світова економіка

Міжнародний валютний фонд обговорює можливість виділення коштів на суму $650 млрд на допомогу для відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

Така допомога зможе збільшити ліквідність (здатність країни чи установи виконати свої грошові зобов’язання) світової економіки без боргових наслідків. Це також може допомогти у боротьбі з пандемією коронавірусу – наприклад, для вакцинації населення.

Проте Україна поки залишається без підтримки Міжнародного валютного фонду. Влада робить все можливе, щоб повернути місію МВФ в Україну та отримати черговий транш.