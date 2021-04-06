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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

На Филиппинах умер мужчина, нарушивший карантин — его заставили присесть 300 раз

В провинции Кавите на острове Лусон умер мужчина, который нарушил карантин.

Филиппины

Даррена Манаог Пенаредондо остановили офицеры полиции после 18.00, а это нарушение комендантского часа.

Его и других нарушителей заставили синхронно приседать 100 раз. Если у них не получалось приседать одновременно, то их заставляли это делать снова. Всего группа исполнила 300 упражнений.

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Мужчина вернулся домой в 06.00. Он сразу начал жаловаться на боль.

На следующий день он упал и перестал дышать. Вскоре мужчина скончался.

Мэр города приказал начальнику полиции провести тщательное расследование. По его словам, такое наказание — это пытки.

Карантин на Филиппинах

На старте пандемии в 2020 году президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с предупреждением к гражданам, которые вышли на акции протеста из-за недостатка пищи на фоне коронавирусного кризиса.

Также во время своего обращения он призвал стрелять в тех, кто не соблюдает карантина.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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