На Філіппінах помер порушник карантину: його змусили присісти 300 разів

У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, який порушив карантин.

Даррена Манаог Пенаредондо зупинили офіцери поліції після 18.00, а це порушення комендантської години.

Його та інших порушників змусили синхронно присідати 100 разів. Якщо у них не виходило присідати одночасно, то їх змушували присідати знову. Загалом група виконала 300 вправ.

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Чоловік повернувся додому о 06.00. Він одразу почав скаржитися на біль.

Наступного дня він впав і перестав дихати. Невдовзі чоловік помер.

Мер міста наказав начальнику поліції провести ретельне розслідування. За його словами, таке покарання – це тортури.

Карантин на Філіпінах

На старті пандемії у 2020 році президент Філіппін Родріго Дутерте виступив із попередженням до громадян, які вийшли на акції протесту через нестачу їжі на тлі коронавірусної кризи.

Також під час свого звернення він закликав стріляти в тих, хто недотримується карантину.