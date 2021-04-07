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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Для восстановления мировой экономики необходимо дать всем странам равные шансы — МВФ

Для устойчивого глобального прогресса восстановления экономики нужно обеспечить равные шансы для всех стран.

МВФ

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время конференции.

Она подчеркнула, что вливание США триллионов долларов на восстановление национальной экономики в конечном счете помогает всему миру, но этого недостаточно.

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— Экономическое восстановление (в глобальном контексте, — Ред.) прогрессирует, и те шаги, которые применяют Соединенные Штаты для того, чтобы увеличить перспективы восстановления в США, помогают всему миру, — подчеркнула глава МВФ.

Она напомнила, что Фонд в последнем докладе улучшил глобальные прогнозы на год. Но, по ее словам, состояние экономики в большинстве стран опасно отличается.

Транш МВФ для Украины

Украина может рассчитывать на два транша от Международного валютного фонда. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он сообщил, что согласно макропрогнозу Нацбанка, Украина продолжит сотрудничать с МВФ.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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