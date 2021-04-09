Афроамериканец Джордж Флойд умер от нехватки кислорода из-за удушающего приема, который к нему применил полицейский Дерек Шовин 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Об этом в суде заявил пульмонолог Мартин Тобин, когда давал показания по этому делу.

— Флойд умер от низкого уровня кислорода. Это привело к повреждению мозга, а также вызвало аритмию, которая остановила его сердце, — сказал Тобин.

Эти показания усиливают аргументы обвинения в суде об убийстве 46-летнего американца.

45-летнего полицейского Шовина, зафиксировано на видео, когда он стоит коленом на шее Флойда более девяти минут. В это время Флойд хватал воздух и неоднократно жаловался, что не может дышать.

— Колено остается на шее еще 3 минуты 27 секунд после того, как он сделал последний вдох. Колено остается на шее еще 2 минуты 44 секунды после того, как офицеры обнаружили, что пульса нет, — добавил медицинский эксперт.

Адвокаты защиты пытаются доказать, что бывший офицер действовал по служебной инструкции, а Флойд, возможно, умер от передозировки наркотиками. Также защита отмечает, что проблемы Флойда со здоровьем способствовали его смерти.

Однако медицинский эксперт отметил, что, несмотря на видео, частота дыхания Флойда была в пределах нормы, поэтому действие некоторых препаратов, которые мужчина мог употреблять, не повлияли на респираторную функцию его организма во время задержания.

После смерти Джорджа Флойда в США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Чтобы восстановить порядок в некоторых городах вводили комендантский час. А для восстановления спокойствия на помощь местным правоохранителям подключили Национальную гвардию США.

Полицейскому, который прижал шею Флойда коленом к земле за несколько минут до его смерти, предъявлены обвинения в убийстве.