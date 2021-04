Лидеры государств выражают соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филипп – супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Факты ICTV собрали реакцию мира.

Среди них — и президент Украины Владимир Зеленский.

— Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и быть примером для будущих поколений, — написал глава государства в соцсети.

Deep condolences to @RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что принца Филиппа будут помнить как морского офицера и филантропа.

– Целеустремленный и убежденный человек, движимый чувством долга перед другими, принц Филипп внес огромный вклад в социальную структуру нашей страны и всего мира, – отметил он.

По его словам, он был неотъемлемой частью жизни королевы Елизаветы II, и сейчас все канадцы вместе с ней и королевской семьей оплакивают эту потерю.

Prince Philip will be remembered as a decorated naval officer, a dedicated philanthropist, and a constant in the life of Queen Elizabeth II. The thoughts of all Canadians are with her and the entire Royal Family as they mourn this significant loss. https://t.co/fgw9jyTM20 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 9, 2021

– Мои мысли сегодня с народом Великобритании и королевской семьей. Принц Филипп, герцог Эдинбургский сделал выдающуюся карьеру в армии и был в авангарде многих общественных инициатив. Пусть его душа упокоится с миром”, — написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

My thoughts are with the British people and the Royal Family on the passing away of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He had a distinguished career in the military and was at the forefront of many community service initiatives. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2021

А в Австралии приспустили государственные флаги. Премьер-министр страны Скотт Моррисон сказал, что принц Филипп олицетворял поколение, которого мы никогда больше не увидим.

– Содружество скорбит о смерти принца Филиппа и благодарит за то, что он был с нами долгую жизнь, – сказал он.

Statement on His Royal Highness The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/6kq6Lg7cLp — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 9, 2021

Смерть принца Филиппа

Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Супруга королевы Елизаветы II принца похоронят в Винздоре. Церемония пройдет только в кругу близких людей.

В то же время в Великобритании объявлен 30-дневный траур. Все члены парламента будут носить черные ленты на руках, а мужчины — еще и галстуки.