Лідери держав висловлюють співчуття британській королівській родині у зв’язку зі смертю принца Філіпа – чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Факти ICTV зібрали реакцію світу.

Серед них – і президент України Володимир Зеленський.

– Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, щоб служити своєму народові і бути прикладом для майбутніх поколінь, – написав глава держави в соцмережі.

Deep condolences to @RoyalFamily. Irreparable loss for the British people. Ukraine grieves together with Great Britain. Prince Philip lived a great life to serve his people and to be an example for the future generations — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2021

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter, що принца Філіпа будуть пам’ятати як морського офіцера і філантропа.

– Цілеспрямована людина, озброєна почуттям обов’язку перед іншими, принц Філіп вніс величезний внесок у соціальну структуру нашої країни і всього світу, – зазначив він.

За його словами, він був невід’ємною частини життя королеви Єлизавети II, і зараз усі канадці разом з нею і королівською сім’єю оплакують цю втрату.

Prince Philip will be remembered as a decorated naval officer, a dedicated philanthropist, and a constant in the life of Queen Elizabeth II. The thoughts of all Canadians are with her and the entire Royal Family as they mourn this significant loss. https://t.co/fgw9jyTM20 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 9, 2021

– Мої думки сьогодні з народом Великої Британії та королівською сім’єю. Принц Філіп, герцог Единбурзький зробив видатну кар’єру в армії та був в авангарді багатьох громадських ініціатив. Нехай його душа спочине з миром, – написав у Twitter прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

My thoughts are with the British people and the Royal Family on the passing away of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He had a distinguished career in the military and was at the forefront of many community service initiatives. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2021

А в Австралії приспустили державні прапори. Прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон сказав, що принц Філіп уособлював покоління, якого ми ніколи більше не побачимо.

– Співдружність сумує про смерть принца Філіпа і дякує за те, що він був з нами довге життя, – сказав він.

Statement on His Royal Highness The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/6kq6Lg7cLp — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 9, 2021

Смерть принца Філіпа

Герцог Единбурзький, принц Філіп помер у віці 99 років. Чоловіка королеви Єлизавети II принца поховають у Вінздорі. Церемонія пройде лише у колі близьких людей.

Водночас у Великій Британії оголошено 30-денну жалобу. Всі члени парламенту носитимуть чорні стрічки на руках, а чоловіки – ще й краватки.