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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Непоправна втрата для всього світу: реакція лідерів держав на смерть принца Філіпа

Лідери держав висловлюють співчуття британській королівській родині у зв’язку зі смертю принца Філіпа – чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Факти ICTV зібрали реакцію світу.

Принц Філіп та Єлизавета II

Серед них – і президент України Володимир Зеленський.

– Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, щоб служити своєму народові і бути прикладом для майбутніх поколінь, – написав глава держави в соцмережі.

 

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter, що принца Філіпа будуть пам’ятати як морського офіцера і філантропа.

– Цілеспрямована людина, озброєна почуттям обов’язку перед іншими, принц Філіп вніс величезний внесок у соціальну структуру нашої країни і всього світу, – зазначив він.

За його словами, він був невід’ємною частини життя королеви Єлизавети II, і зараз усі канадці разом з нею і королівською сім’єю оплакують цю втрату.

 

– Мої думки сьогодні з народом Великої Британії та королівською сім’єю. Принц Філіп, герцог Единбурзький зробив видатну кар’єру в армії та був в авангарді багатьох громадських ініціатив. Нехай його душа спочине з миром, – написав у Twitter прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

 

А в Австралії приспустили державні прапори. Прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон сказав, що принц Філіп уособлював покоління, якого ми ніколи більше не побачимо.

– Співдружність сумує про смерть принца Філіпа і дякує за те, що він був з нами довге життя, – сказав він.

 

Смерть принца Філіпа

Герцог Единбурзький, принц Філіп помер у віці 99 років. Чоловіка королеви Єлизавети II принца поховають у Вінздорі. Церемонія пройде лише у колі близьких людей.

Водночас у Великій Британії оголошено 30-денну жалобу. Всі члени парламенту носитимуть чорні стрічки на руках, а чоловіки – ще й краватки.

Фото: Depositphotos

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