У Північній Ірландії з 3 квітня тривають заворушення. Внаслідок сутичок протестувальників та поліції десятки правоохоронців отримали поранення, а також постраждав журналіст місцевого видання.

Напередодні у пробританському районі Шанкілл-Роуд у Белфасті натовп молоді викрав, а потім підпалив рейсовий двоповерховий автобус. Внаслідок інциденту водій та пасажири не постраждали.

Автобус викрали біля однієї з так званих стін миру, які розділяють деякі ірландські націоналістичні та пробританські юніоністські громади. Також було здійснено напад на фотожурналіста белфастського The Telegraph.

Молоді люди, що сповідують різні погляди, кидали в один одного бензинові бомби, коктейлі Молотова, цеглу та феєрверки. Також вони підпалювали транспортні засоби.

Поліція закликала людей утриматися від відвідування декількох районів Белфаста. Відомо, що під час безладів поранення отримали 55 правоохоронців.

Gates set alight at the peace line between between the Shankill Road and Lanark way interface in North Belfast. Crowds of a few hundred on each side throwing petrol bombs over in both directions.

Причини протестів у Північні Ірландії

Протести розпочалися на тлі розчарування юніоністських громад новими торговельними бар’єрами між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства, що виникли в результаті Brexit.

За версією правоохоронців, до заворушень причетні кримінальні авторитети, які допомогли організувати сутички.

Члени проірландської націоналістичної партії Шин Фейн звинуватили пробританську Демократичну юніоністську партію у розпалюванні напруженості через їхнє протистояння новим торговельним домовленостям та через їхні заклики до керівника поліції регіону піти у відставку.

Реакція на заворушення

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив акти насильства. У Twitter він написав, що глибоко стурбований сценами насильства у Белфасті.

— Єдиний спосіб вирішити розбіжності – це діалог, а не насильство чи злочинність.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.

Перший міністр Північної Ірландії та лідер Демократичної юніоністської партії Арлін Фостер у Twitter поділилася відео, де молодь закидує автобус бензиновими бомбами. Вона написала, що це не протест, а вандалізм та замах на вбивство.

— Ці дії тривожать Північну Ірландію і слугують лише для того, щоб відвести фокус від справжніх порушників законів у Шинн Фейн. Мої думки з водієм автобуса.

This is not protest. This is vandalism and attempted murder. These actions do not represent unionism or loyalism. They are an embarrassment to Northern Ireland and only serve to take the focus off the real law breakers in Sinn Fein.

My thoughts are with the bus driver.

My thoughts are with the bus driver. https://t.co/2JRcOb6s8C — Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader) April 7, 2021

Депутат ірландського парламенту Мері Лу Макдональд закликала покласти край насильству та відновити спокій.

— Єдиний голос за припинення будь-якого насильства та відновлення спокою є єдиною прийнятною позицією всіх політичних лідерів. Напади та залякування повинні закінчитися.

A united voice for a halt to all violence and for the restoration of calm is the only acceptable stance from all political leaders. The attacks and intimidation must end.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні закликав припинити вуличне насильство перш, ніж проллється перша кров.

— Такого ми не бачили в Північній Ірландії протягом тривалого часу. Багато людей вважали, що акти насильства стали надбанням історії. І я думаю, що потрібно об’єднати зусилля, щоб зняти напругу, – сказав він.

Через тривалі безлади парламент Північної Ірландії скликав екстрене засідання.

Повернення забутого конфлікту

Ірландська політика не часто потрапляє до центру уваги українців попри схожість проблем у питаннях конфліктного врегулювання та співіснування радикально протилежних постімперських ідеологій.

Головними причинами цього конфлікту було бажання ірландських націоналістів (католиків, – Ред.) у Північній Ірландії, що належить до Великої Британії, об’єднатися з Республікою Ірландією, Однак юніоністи (протестанти, – Ред.) прагнули зберегти край у межах Сполученого Королівства.

Жорстоке протистояння між протестантами-лоялістами та католиками-республіканцями тривало протягом десятиліть.

Лише за останні 30 років конфлікту загинули понад 3,5 тис. осіб і близько 50 тис. постраждали.

У 1998 році сторони уклали мирну Белфастську угоду, що передбачає розподіл влади між протестантами і католиками. З 2007 року Північна Ірландія має статус напівавтономної провінції.

Однак, суперечності тривають і досі, адже католицькі націоналісти все ще прагнуть об’єднатися з Ірландією, тоді як протестантські юніоністи хочуть залишатися у складі Британії.