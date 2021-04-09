9 апреля умер герцог Эдинбургский, принц Филипп. Летом ему должно было исполниться 100 лет.

О его смерти сообщили в обед в Букингемском дворце.

Похороны принца Филиппа будут не государственным, они пройдут в кругу близких людей без церемонии прощания.

Однако тысячи британцев изъявили желание почтить память герцога. Они пришли в Букингемский дворец и Виндзорский замок, чтобы отдать дань уважения принцу Филиппу.

Королевская семья поместила мемориальную доску в рамке, которая объявляет о смерти герцога Эдинбургского, на парадных воротах Букингемского дворца.

Сотни представителей общественности также начали возлагать цветы к подножию ворот.

Биография принца Филиппа

Родился принц Филипп еще в 1921 году, в Греции, в семье племянницы последней императрицы России Александры Федоровны и принца Андрея, представителя династии Глюксбургов.

Со своей будущей женой, королевой Елизаветой, герцог Эдинбургский познакомился в 18 лет, когда ей было всего 13.

Более подробную биографию принца Филиппа, читайте на сайте Факты ICTV.