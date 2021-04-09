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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Величезні букети квітів і сотні людей: як Британія вшановує пам’ять принца Філіпа (ОНЛАЙН)

9 квітня помер герцог Единбурзький, принц Філіп. У літку йому мало виповнитися 100 років.

принц филипп

Про його смерть повідомили в обід у Букінгемському палаці.

Похорон принца Філіпа не буде державним, він пройде у колі близьких людей без церемонії прощання.

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Однак тисячі британців виявили бажання вшанувати пам’ять герцога. Вони прийшли до Букінгемського палацу і Віндзорського замку, щоб віддати данину поваги принцу Філіпу.

Королівська родина помістила меморіальну дошку в рамці, що оголошує про смерть герцога Единбурзького, на парадних воротах Букінгемського палацу.

Сотні представників громадськості також почали покладати квіти до підніжжя воріт.

Біографія принца Філіпа

Народився принц Філіп у 1921 році у Греції, в родині племінниці останньої імператриці Росії Олександри Федорівни та принца Андрія, представника династії Глюксбургів.

Зі своєю майбутньою дружиною, королевою Єлизаветою, герцог Единбурзький познайомився у 18 років, коли їй було лише 13.

Детальнішу біографію принца Філіпа, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Getty Images

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