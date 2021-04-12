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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Індія призупинила експорт ліків від Covid-19

Індія тимчасово зупинила експорт ліків, який в країні застосовують при лікуванні проти коронавірусу. Таке рішення ухвалили через спалах захворюваності та збільшення попиту препарату по всій країні.

Індія призупинила експорт ліків від Covid-19

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я і підтримки сім’ї Індії на своєму сайті.

За даними ВООЗ, станом на 11 квітня за період пандемії в Індії зафіксували 13 358 805 випадків коронавірусу. За останню добу кількість хворих на Covid-19 збільшилася на 169 275 осіб.

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У країні різко збільшився рівень захворюваності на коронавірус – це призвело до збільшення попиту на ін’єкційний препарат Ремдесивір в Індії, який використовується для лікування пацієнтів з Covid-19. З цієї причини уряд припинив експорт ліків з Індії.

Вакцинація від Covid-19

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала свій запис на вакцинацію проти коронавірусу. Нині вона залишається однією з небагатьох європейських лідерів, хто ще не отримав щеплення від захворювання.

У центрі вакцинації Ангела Меркель була записана на 11 квітня. Прийом скасували в найкоротші терміни через онлайн-платформу бронювання. Ангела Меркель неодноразово підкреслювала, що почекає, поки настане її черга вакцинуватися: нова дата запису канцлера на щеплення поки невідома.

Фото: Pexels

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