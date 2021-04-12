Влада Великої Британії ухвалила рішення послабити карантинні обмеження з 12 квітня. Перукарні та тренажерні зали відновили свою роботу.

Заклади громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі. Обслуговування в приміщенні не буде дозволено до 17 травня.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав це важливим кроком на шляху до звільнення від обмежень пандемії коронавірусу.

У королівстві закрили сотні тисяч підприємств з початку січня під час спалаху захворюваності на Covid-19. Вакцинація і суворі карантинні обмеження проти коронавірусу знизили смертність на понад 95%, а захворюваність – на понад 90% проти січневого піка в королівстві.

Однак прем’єр-міністр закликає дотримуватися протиепідемічних заходів, а також мити руки та дотримуватися соціальної дистанції.

Карантин у Великій Британії

У лютому Велика Британія погодила план послаблення карантину, який передбачає чотири етапи з різницею в п’ять тижнів. Останній крок передбачає скасування всіх карантинних обмежень влітку.

З 29 березня в королівстві дозволили займатися спортом на відкритих майданчиках, збиратися групами до шести осіб і в такому ж складі проводити весілля. Планується, що до 21 червня в королівстві знімуть всі карантинні обмеження.

Джерело: US News