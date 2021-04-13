Власти Норвегии обеспокоены обострением ситуацией возле восточных границ Украины, они призвали РФ прекратить наращивать военные силы.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.

— Норвегия призывает Россию снизить напряжение, немедленно изменив передвижение сил, — цитирует пресс-служба МИД Ине Эриксен Сорейде.

Кроме того, она призвала Кремль воспользоваться своим влиянием на оккупантов на Донбассе и пресечь нарушение режима тишины.

В МИД Норвегии подчеркнули, что российская оккупация Крыма, его милитаризация, включая последние передвижения войск, являются нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Агрессия РФ на Востоке Украины

Мировые лидеры продолжают призывать РФ прекратить агрессию РФ по отношению к Украине.

С заявлениями регулярно выступают представители ЕС, США, а также НАТО.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД Норвегии

Фото: ООС