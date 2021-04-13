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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Снизить напряжение: Норвегия обратилась к РФ из-за ситуации на Востоке Украины

Власти Норвегии обеспокоены обострением ситуацией возле восточных границ Украины, они призвали РФ прекратить наращивать военные силы.

Донбас, ООС

Об этом заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.

— Норвегия призывает Россию снизить напряжение, немедленно изменив передвижение сил, — цитирует пресс-служба МИД Ине Эриксен Сорейде.

Кроме того, она призвала Кремль воспользоваться своим влиянием на оккупантов на Донбассе и пресечь нарушение режима тишины.

В МИД Норвегии подчеркнули, что российская оккупация Крыма, его милитаризация, включая последние передвижения войск, являются нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Агрессия РФ на Востоке Украины

Мировые лидеры продолжают призывать РФ прекратить агрессию РФ по отношению к Украине.

С заявлениями регулярно выступают представители ЕС, США, а также НАТО.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД Норвегии

Фото: ООС

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