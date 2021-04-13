Власти Норвегии обеспокоены обострением ситуацией возле восточных границ Украины, они призвали РФ прекратить наращивать военные силы.
Об этом заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.
— Норвегия призывает Россию снизить напряжение, немедленно изменив передвижение сил, — цитирует пресс-служба МИД Ине Эриксен Сорейде.
Кроме того, она призвала Кремль воспользоваться своим влиянием на оккупантов на Донбассе и пресечь нарушение режима тишины.
В МИД Норвегии подчеркнули, что российская оккупация Крыма, его милитаризация, включая последние передвижения войск, являются нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины.
Агрессия РФ на Востоке Украины
Мировые лидеры продолжают призывать РФ прекратить агрессию РФ по отношению к Украине.
С заявлениями регулярно выступают представители ЕС, США, а также НАТО.
Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.
Источник: МИД Норвегии
Фото: ООС