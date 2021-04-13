Влада Норвегії стурбована загостренням ситуації біля східних кордонів України, вона закликала РФ припинити нарощувати військові сили.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Іне Еріксен Сорейде.

– Норвегія закликає Росію знизити напругу, негайно змінивши пересування сил, – цитує прес-служба МЗС Іне Еріксен Сорейде.

Крім того, вона закликала Кремль скористатися своїм впливом на окупантів на Донбасі та припинити порушення режиму тиші.

У МЗС Норвегії підкреслили, що російська окупація Криму, його мілітаризація, зокрема останнє пересування військ, є порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте Блінкен і Столтенберг закликали РФ припинити нарощувати війська біля кордону України

Агресія РФ на Сході України

Світові лідери продовжують закликати РФ припинити агресію РФ щодо України.

Із заявами регулярно виступають представники ЄС, США, а також НАТО.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС Норвегії

Фото: ООС