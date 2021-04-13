Влада Норвегії стурбована загостренням ситуації біля східних кордонів України, вона закликала РФ припинити нарощувати військові сили.
Про це заявила міністр закордонних справ країни Іне Еріксен Сорейде.
– Норвегія закликає Росію знизити напругу, негайно змінивши пересування сил, – цитує прес-служба МЗС Іне Еріксен Сорейде.
Крім того, вона закликала Кремль скористатися своїм впливом на окупантів на Донбасі та припинити порушення режиму тиші.
У МЗС Норвегії підкреслили, що російська окупація Криму, його мілітаризація, зокрема останнє пересування військ, є порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України.
Агресія РФ на Сході України
Світові лідери продовжують закликати РФ припинити агресію РФ щодо України.
Із заявами регулярно виступають представники ЄС, США, а також НАТО.
Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.
Джерело: МЗС Норвегії
Фото: ООС