Российские оккупанты продолжают расшатывать ситуацию на Донбассе и провоцировать украинских защитников. Под видом ВСУ они дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево.

Инцидент произошел 12 апреля. Выдавая себя за украинских военных, оккупанты совершили коварные действия, которые угрожали безопасности гражданского населения.

Они осуществили минирование запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2, которые Украина, согласно упомянутому документу, уничтожила до 2011 года под международным наблюдением.

В то же время РФ отказалась ратифицировать Оттавскую конвенцию, эти мины до сих пор находятся на вооружении страны-агрессора.

Украинские представители сообщили ОБСЕ об этих действиях оккупантов.







Под видом ВСУ: оккупанты на Донбассе заминировали гражданский сектор Зайцево / 2 фотографии

Читайте Блинкен и Столтенберг призвали РФ прекратить наращивать войска возле границ Украины

Агрессия РФ на Востоке Украины

Из-за накапливания российских войск возле восточных границ Украины и провокационных действий оккупантов на Донбассе ситуация в регионе обострилась.

Страны мира призывают РФ прекратить агрессивные действия.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: ОТГ Север

Фото: ОТГ Север