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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Под видом ВСУ: оккупанты на Донбассе заминировали гражданский сектор Зайцево

Российские оккупанты продолжают расшатывать ситуацию на Донбассе и провоцировать украинских защитников. Под видом ВСУ они дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево.

Провокація на Донбасі

Инцидент произошел 12 апреля. Выдавая себя за украинских военных, оккупанты совершили коварные действия, которые угрожали безопасности гражданского населения.

Они осуществили минирование запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2, которые Украина, согласно упомянутому документу, уничтожила до 2011 года под международным наблюдением.

В то же время РФ отказалась ратифицировать Оттавскую конвенцию, эти мины до сих пор находятся на вооружении страны-агрессора.

Украинские представители сообщили ОБСЕ об этих действиях оккупантов.

  • мина
  • мина
  • мина
  • мина
Под видом ВСУ: оккупанты на Донбассе заминировали гражданский сектор Зайцево / 2 фотографии
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Источник: ОТГ Север

Фото: ОТГ Север

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