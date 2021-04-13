Недавно американский телеканал CNN обнародовал спутниковые снимки, подтверждающие, что Москва активно наращивает свое военное присутствие в Арктике.

Россия продолжает достраивать и расширять свои базы, сводит взлетно-посадочные полосы, бункеры и новые инфраструктуры.

Кроме того, они проводят там военные учения. Одной из таких стали Умка-21, которые сопровождались синхронными полетами истребителей МиГ-31, проломом льда тремя атомными субмаринами, торпедной стрельбой подводной лодки подо льдом и использованием двухсот видов вооружения.

В Арктике Россия расширяет сеть противовоздушных и береговых систем, а также стягивает на побережье авиацию.

Неудивительно, что это беспокоит США и НАТО, которые тоже регулярно вводят войска в самый северный регион. Эксперты насчитали более 20 учений только с начала 2021 года, а всего в регионе сосредоточены 50 тыс. военных Альянса.

Кроме того, американские войска знают, что российских подводных лодок в арктических водах слишком много. Поэтому одним из вероятных сценариев начала арктической войны между Москвой и Вашингтоном эксперты как раз и называют подводное противостояние, когда одна из сторон нарушит океанские границы и залезет на чужой сектор, на которые Арктика поделена между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией.

Но почему России так важна Арктика? Все через морские пути. Ледовый регион тает очень быстро и уже скоро Путин сможет получить выгоден для себя канал транспортировки товаров водой из Азии в Европу. К тому же, этот путь будет почти вполовину короче того, что проходит через Суэцкий канал.

А это не только колоссальные прибыли, но и безопасность и лояльность мира. В случае подобного развития событий экономическое и политическое влияние России возрастет в разы. Кроме того, в Арктике может быть скрыта пятая часть всех запасов газа и до 90 млрд баррелей нефти.

Россия знает за что борется. Путин хочет полностью контролировать морской путь и увеличить политическое влияние. Поэтому Арктика является лакомым куском. Однако сможет ли этому противостоять мир, покажет время.

Россия на Донбассе

Также РФ снова стягивает войска и вооружения к границам Украины. А в зоне ООС боевики не прекращают постоянно обстреливать украинские позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятность повторного российского вторжения. Однако уверяет, что Украина готова противостоять агрессии РФ.