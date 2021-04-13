Нещодавно американський телеканал CNN оприлюднив супутникові знімки, які підтверджують, що Москва активно нарощує свою військову присутність в Арктиці.

Росія продовжує добудовувати та розширювати свої бази, зводить злітно-посадкові смуги, бункери та нові інфраструктури.

Окрім того, вони проводять в Арктиці військові навчання. Однією з таких стали Умка-21, які супроводжувалися синхронними польотами винищувачів МіГ-31, проламом льоду трьома атомними субмаринами, торпедною стрільбою підводного човна під кригою та використанням двохста видів озброєння.

В Арктиці Росія розширює мережу протиповітряних та берегових систем, а також стягує на узбережжя авіацію.

Не дивно, що це непокоїть США та НАТО, які теж регулярно вводять війська у найпівнічніший регіон. Експерти нарахували понад 20 навчань лише з початку 2021 року, а загалом у регіоні зосереджені 50 тис. військових Альянсу.

Окрім того, американські війська знають, що російських підводних човнів в арктичних водах аж надто багато. Тому одним із ймовірних сценаріїв початку арктичної війни між Москвою та Вашингтоном експерти якраз і називають підводне протистояння, коли одна із сторін порушить океанські кордони і залізе на чужий сектор, на які Арктика поділена між Росією, США, Норвегією, Канадою і Данією.

Але чому Росії так важлива Арктика? Все через морські шляхи. Льодовий регіон тане дуже швидко і вже згодом Путін зможе отримати вигідний для себе канал транспортування товарів водою з Азії до Європи. До того ж, цей шлях буде майже вполовину коротшим за той, що пролягає Суецьким каналом.

А це не тільки колосальні прибутки, але й безпека та лояльність світу. У разі подібного розвитку подій економічний та політичний вплив Росії зросте у рази. Окрім того, в Арктиці може бути схована п’ята частина усіх запасів газу і до 90 млрд барелів нафти.

Росія знає за що бореться. Путін хоче повністю контролювати морський шлях та збільшити політичний вплив. Тому Арктика є ласим шматком. Та чи зможе цьому протистояти світ, покаже час.

Росія на Донбасі

Також РФ знову стягує війська та озброєння до кордонів України. А у зоні ООС бойовики не припиняють постійно обстрілювати українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський не відкидає ймовірність повторного російського вторгнення. Проте запевняє, що Україна готова протистояти агресії РФ.