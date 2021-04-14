В Италии две дозы вакцины от коронавируса получили уже 4 018 236 человек. В результате осложнений, вызванных Covid-19, в стране умерли уже 115 088 человек.

В течение последних суток в Италии зафиксировали 13 447 новых случаев Covid-19. За весь период с начала пандемии в стране заболело 3 793 033 человека.

За последние сутки 18 160 итальянцев смогли преодолеть страшное заболевание. Всего в Италии Covid-19 преодолели уже 3 158 725 человек.

По данным ВОЗ, по состоянию на вечер 13 апреля во всем мире зафиксировали 136 291 755 случаев Covid-19. 2 941 128 человек умерли от страшного заболевания, однако преодолеть коронавирус смогли более 110 млн человек.

Карантин в Украине

По состоянию на 13 апреля, в красной зоне находится 11 регионов — это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне только три области: Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская, остальные — в оранжевой.

Источник: ANSA