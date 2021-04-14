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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

В Італії вакцинували вже понад 4 млн громадян

В Італії дві дози вакцини від коронавірусу отримали вже 4 018 236 осіб. Внаслідок ускладнень, спричинених Covid-19, у країні померли вже 115 088 осіб.

В Італії вакцинували вже понад 4 млн громадян

Впродовж останньої доби в Італії зафіксували 13 447 нових випадків Covid-19. За весь період з початку пандемії у країні захворіло 3 793 033 особи.

За останню добу 18 160 італійців змогли подолати страшне захворювання. Загалом в Італії Covid-19 подолали вже 3 158 725 людей.

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За даними ВООЗ, станом на вечір 13 квітня у світі зафіксували 136 291 755 випадків Covid-19. 2 941 128 людей померло від страшного захворювання, проте подолати коронавірус змогли понад 110 млн осіб.

Карантин в Україні

Станом на 13 квітня, у червоній зоні перебуває 11 регіонів – це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій зоні лише три області: Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська, решта – у помаранчевій.

Джерело: ANSA

Фото: Pexels

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