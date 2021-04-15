Мы поддерживаем Украину из-за ее сложной ситуации с РФ — МИД Франции

Поддержка Евросоюзом Украины в отношениях с Российской Федерацией не означает вступления Украины в ЕС.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Бон заявил, что не стоит воспринимать предстоящий визит в Париж украинского президента Владимира Зеленского как сигнал о перспективе вступления Украины в ЕС.

— Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно ее поддерживать. Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не значит вступления в ЕС, — сказал он.

16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце в формате рабочего обеда.

В Париже Зеленский и Макрон должны обсудить обострение ситуации на Донбассе и накопления российских войск возле границы с Украиной.

Кроме того, запланирована встреча первых леди — Елены Зеленской и Брижит Макрон.