Ми підтримуємо Україну через її складну ситуацію з РФ – МЗС Франції

Підтримка Євросоюзом України у відносинах із Російською Федерацією не означає вступу України до ЄС.

Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.

Бон заявив, що не варто сприймати майбутній візит до Парижа українського президента Володимира Зеленського як сигнал про перспективу вступу України в ЄС.

— Можна мати хороші відносини з Україною, можна її підтримувати. Ми це робимо у її складній ситуації у відносинах з Росією, але це не означає вступу до ЄС, – сказав він.

16 квітня президент Франції Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського у Єлисейському палаці у форматі робочого обіду.

У Парижі Зеленський та Макрон мають обговорити загострення ситуації на Донбасі та накопичення російських військ біля кордону з Україною.

Крім того, запланована зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.