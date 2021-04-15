PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Марія Степанюк |

Ми підтримуємо Україну через її складну ситуацію з РФ – МЗС Франції

Підтримка Євросоюзом України у відносинах із Російською Федерацією не означає вступу України до ЄС.

Гвардія Єлисейського палацу у Франції

Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.

Бон заявив, що не варто сприймати майбутній візит до Парижа українського президента Володимира Зеленського як сигнал про перспективу вступу України в ЄС.

— Можна мати хороші відносини з Україною, можна її підтримувати. Ми це робимо у її складній ситуації у відносинах з Росією, але це не означає вступу до ЄС, – сказав він.

16 квітня президент Франції Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського у Єлисейському палаці у форматі робочого обіду.

Читайте
РФ накопичує техніку на Донбасі - місія ОБСЄ зафіксувала 269 одиниць озброєння

У Парижі Зеленський та Макрон мають обговорити загострення ситуації на Донбасі та накопичення російських військ біля кордону з Україною.

Крім того, запланована зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка