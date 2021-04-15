Wizz Air снова отсрочил восстановление авиаперевозок

На фоне падемии коронавируса авиакомпания Wizz Air отсрочила восстановление перелетов до лета 2021 года.

Отмечается, что Covid-ограничения для пассажиров останутся как минимум до весны 2022 года.

В компании обьяснили, что восстановление перелетов напрямую зависит от общих темпов вакцинации от коронавируса в мире.

Wizz Air — венгерская компания-перевозчик, которая работает на рынке около 16 лет.

Авиакомпания считается одной из самых популярных в Центральной Европе и базируется в Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Украины, Сербии, Литве, Грузии, Молдове и Северной Македонии.

В Украине Wizz Air осуществляет вылеты из международного аэропорта имени Игоря Сикорского (Киев), а также из аэропортов Харькова и Львова.

Восстановление авиасообщения

Начиная с 1 марта, МАУ восстановили ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинные ограничения.

Речь идет о рейсах из Киева в Прагу, Женеву, Вильнюс, Кишинев, Ларнаку и Барселону.