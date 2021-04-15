Wizz Air знову відтермінував відновлення авіаперевезень

На тлі падемії коронавірусу авіакомпанія Wizz Air відтермінувала відновлення перельотів до літа 2021 року.

Зазначається, що Covid-обмеження для пасажирів залишаться щонайменше до весни 2022 року.

У компанії пояснили, що відновлення перельотів напряму залежить від загальних темпів вакцинації від коронавірусу у світі.

Wizz Air – угорська компанія-перевізник, яка працює на ринку близько 16 років.

Авіакомпанія важається однією із найпопулярніших в Центральній Європі та базується в Угорщині, Польщі, Болгарії, Румунії, Україні, Сербії, Литві, Грузії, Молдові та Північній Македонії.

В Україні Wizz Air здійснює вильоти з міжнародного аеропорту імені Ігоря Сікорського (Київ), а також з аеропортів Харкова і Львова.

Відновлення авіасполучення

Починаючи з 1 березня, МАУ відновили низку рейсів, які було скасовано через карантинні обмеження.

Йдеться про рейси до Праги, Женеви, Вільнюса, Кишинева, Ларнаки і Барселони.