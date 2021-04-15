Евросоюз поддержал санкции США против России

Страны Европейского союза поддерживают решение США относительно введения новых санкции против Российской Федерации. В ЕС также разделяют обеспокоенность американских партнеров относительно увеличения числа злонамеренных кибердействий.

Об этом идет речь в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Страны-члены ЕС выразили солидарность относительно злонамеренных действий в кибер-пространстве, особенно кибер-операции SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена Россией.

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По данным ЕС, такие действия демонстрируют готовность некоторых лиц подвергать риску международную безопасность и стабильность.

Боррель добавил, что Европейский Союз продолжает работать над созданием Программы действий по развитию ответственного поведения государства в киберпространстве в рамках Организации Объединенных Наций.

Санкции США против РФ

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении ряда санкций против России. В США ввели санкции против шести технологических компаний, 32 юридических и физических лиц, а также против 10 российских дипломатов.

США продемонстрировали решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России, а также сдержать ее в полном объеме. По данным Белого дома, США продолжат вводить санкции против Российской Федерации в случае, если страна продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия.