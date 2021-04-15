Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Країни Європейського союзу підтримують рішення США щодо введення нових санкцій проти Російської Федерації. В ЄС також поділяють стурбованість американських партнерів щодо збільшення числа зловмисних кібердій.

Про це йдеться в заяві Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Країни-члени ЄС висловили солідарність щодо зловмисних дій в кібер-просторі, особливо кібер-операції SolarWinds, яка, за оцінкою Сполучених Штатів, була проведена Росією.

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За даними ЄС, такі дії демонструють готовність деяких осіб піддавати ризику міжнародну безпеку і стабільність.

Боррель додав, що Європейський Союз продовжує працювати над створенням Програми дій з розвитку відповідальної поведінки держави в кіберпросторі в рамках Організації Об’єднаних Націй.

Санкції США проти РФ

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про введення низки санкцій проти Росії. У США запровадили санкції проти шести технологічних компаній, 32 юридичних і фізичних осіб, а також проти 10 російських дипломатів.

США продемонстрували рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії, а також стримати її в повному обсязі. За даними Білого дому, США продовжать запроваджувати санкції проти Російської Федерації у випадку, якщо країна продовжить або посилить свої дестабілізуючі міжнародні дії.