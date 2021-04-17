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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Макрон у Twitter заговорив українською мовою

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці твітнув допис українською мовою.

Макрон у Twitter заговорив українською мовою

Пост стосувався загострення конфлікту на Донбасі.

— Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим.

Макрон у Twitter заговорив українською мовою

До допису глава Франції прикріпив два знімки, де на одному Ангела Меркель, яка спілкувалася з лідерами України та Франції через відеозв’язок, а на іншому — Зеленський та Макрон.

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16 квітня Володимир Зеленський у межах офіційного візиту відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Глави держав обговорили загострення конфлікту на Донбасі та нарощування військ РФ біля кордонів України.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі Володимир Зеленський розповів, що запропонував французькому президенту Еммануелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Євросоюзу.

Джерело: Emmanuel Macron

Фото: Depositphotos

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