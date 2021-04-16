Підключення Путіна не було: Зеленський про зустріч із Макроном

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом наразі перебуває у Парижі, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зустріч відбувалася у двох форматах. Спершу Зеленський зустрівся із Макроном віч-на-віч, а потім через відеоз’язок приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель.
— Підключення Путіна не було, тому мені складно (стверджувати, – Ред.), щоб я йому сказав, якби було підключення. Хоча, я налаштований, щоб ми у чотирьох провели розмову. Питання безпекової ситуації на Сході України і деокупація наших територій піднімаються на зустрічах Н4.
Ми проговорили безпекову ситуацію на Сході України і режим припинення вогню, який діяв з 20-х чисел липня 2020 року. З початку січня 2021 року ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії. Про всі ці випадки я детально розповів Макрону та Меркель.
Він додав, що лише цього року загинуло 30 військовослужбовців.
— Більшість з них загинули не через випадковість пострілів, про що кажуть бойовики чи представники російської влади. Більшість загинули через снайперський, прицільний вогонь.
Заява МЗС Франції
Держсекретар МЗС Франції Клеман Бон зазначив, що підтримка Євросоюзом України у відносинах із Російською Федерацією не означає вступу України до ЄС.
Він заявив, що не варто сприймати візит до Парижа українського президента Володимира Зеленського як сигнал про перспективу вступу України в ЄС.