Підключення Путіна не було: Зеленський про зустріч із Макроном

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом наразі перебуває у Парижі, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зустріч відбувалася у двох форматах. Спершу Зеленський зустрівся із Макроном віч-на-віч, а потім через відеоз’язок приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

— Підключення Путіна не було, тому мені складно (стверджувати, – Ред.), щоб я йому сказав, якби було підключення. Хоча, я налаштований, щоб ми у чотирьох провели розмову. Питання безпекової ситуації на Сході України і деокупація наших територій піднімаються на зустрічах Н4.

Ми проговорили безпекову ситуацію на Сході України і режим припинення вогню, який діяв з 20-х чисел липня 2020 року. З початку січня 2021 року ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії. Про всі ці випадки я детально розповів Макрону та Меркель.