Консул Александр Сосонюк задержан в РФ — ФСБ

В Петербурге (Россия) задержали дипломата Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

О задержании сообщила ФСБ России.

Там рассказали, что консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”.

На ФСБ не повлиял и дипстатус консула, так как там считают, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника. Также в ФСБ уверены, что действия украинского дипломата имеют враждебный характер по отношению к РФ.







В Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка / 2 фотографии

Нападение на сотрудника консульства Украины в Петербурге

В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия) мужчина с ножом напал и ранил коменданта Генерального консульства Украины.

Нападающий нанес пограничнику два ножевых ранения. Первую помощь украинскому сотруднику предоставил коллега, а потом приехала скорая.

Источник: ФСБ РФ