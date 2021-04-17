Консул Александр Сосонюк задержан в РФ — ФСБ

В Петербурге (Россия) задержали дипломата Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.
О задержании сообщила ФСБ России.
Там рассказали, что консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”.
На ФСБ не повлиял и дипстатус консула, так как там считают, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника. Также в ФСБ уверены, что действия украинского дипломата имеют враждебный характер по отношению к РФ.
Нападение на сотрудника консульства Украины в Петербурге
В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия) мужчина с ножом напал и ранил коменданта Генерального консульства Украины.
Нападающий нанес пограничнику два ножевых ранения. Первую помощь украинскому сотруднику предоставил коллега, а потом приехала скорая.
Источник: ФСБ РФ