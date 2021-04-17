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Факты / Мир / Росія
Євгенія Шапоренко |

В Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка

В Петербурге (Россия) задержали дипломата Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

В Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка

О задержании сообщила ФСБ России.

Там рассказали, что консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”.

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На ФСБ не повлиял и дипстатус консула, так как там считают, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника. Также в ФСБ уверены, что действия украинского дипломата имеют враждебный характер по отношению к РФ.

  • Консул Александр Сосонюк задержан в РФ — ФСБ
  • Консул Александр Сосонюк задержан в РФ — ФСБ
  • Консул Александр Сосонюк задержан в РФ — ФСБ
  • Консул Александр Сосонюк задержан в РФ — ФСБ
В Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка / 2 фотографии

Нападение на сотрудника консульства Украины в Петербурге

В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия) мужчина с ножом напал и ранил коменданта Генерального консульства Украины.

Нападающий нанес пограничнику два ножевых ранения. Первую помощь украинскому сотруднику предоставил коллега, а потом приехала скорая.

Источник: ФСБ РФ

Фото: Depositphotos

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