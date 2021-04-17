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Факти / Світ / Росія
Євгенія Шапоренко |

У Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка

У Петербурзі (Росія) затримали дипломата Генерального консульства України Олександра Сосонюка.

У Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка

Про затримання повідомила ФСБ Росії.

Там розповіли, що консул нібито “отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів”.

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На ФСБ не вплинув і дипстатус консула, бо там вважають, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника. Також у ФСБ впевнені, що дії українського дипломата мають ворожий характер щодо РФ.

  • Консул Олександр Сосонюк затриманий у РФ – ФСБ
  • Консул Олександр Сосонюк затриманий у РФ – ФСБ
  • Консул Олександр Сосонюк затриманий у РФ – ФСБ
  • Консул Олександр Сосонюк затриманий у РФ – ФСБ
У Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка / 2 фотографии

Напад на співробітника консульства України в Петербурзі

Нападник завдав прикордоннику два ножових поранення. Першу допомогу українському співробітнику надав колега, а вже потім приїхала швидка.

Джерело: ФСБ РФ

Фото: Depositphotos

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