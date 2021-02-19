Россиянин напал с ножом на сотрудника консульства Украины в Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) мужчина с ножом напал и ранил коменданта Генерального консульства Украины.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что нападающий нанес пограничнику два ножевых ранения. Первую помощь украинскому сотруднику предоставил коллега, а потом приехала скорая. Угрозы его жизни нет.

— Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными, — отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Нападающего задержали. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Преступником оказался 34-летний местный житель.

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