Россиянин напал с ножом на сотрудника консульства Украины в Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) мужчина с ножом напал и ранил коменданта Генерального консульства Украины.
В Госпогранслужбе Украины отметили, что нападающий нанес пограничнику два ножевых ранения. Первую помощь украинскому сотруднику предоставил коллега, а потом приехала скорая. Угрозы его жизни нет.
— Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными, — отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Нападающего задержали. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.
Преступником оказался 34-летний местный житель.
На Закарпатье напали на пограничников
На Закарпатье на сотрудников пограничного отряда напали неизвестные. Они ворвались в помещение двух пограничников Госпогранслужбы и угрожали физической расправой в случае отказа сотрудничества с табачными контрабандистами.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.