Украина готовит ответ — в МИД отреагировали на задержание консула в РФ

Украина готовит ответ по отношению к российским дипломатам из-за задержания консула в Петербурге.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он отметил, что это очередная провокация со стороны России.

— Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов, — отметил Енин.

Задержание украинского консула

В Петербурге (Россия) задержали Александра Сосонюка — дипломата Генерального консульства Украины.

В ФСБ Рф говорят, что консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”.