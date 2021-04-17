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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Высылка украинского консула из РФ: видео задержания Александра Сосонюка

Появилось видео задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.

Высылка украинского консула из РФ: видео задержания Александра Сосонюка

Дипломата задержали в одном из ресторанов города. Ему предъявили обвинения и изъяли мобильный телефон.

Уже в отделении следователи пообщались с неизвестным мужчиной, который якобы имеет доказательства, направленные против Александра Сосонюка.

По словам мужчины, украинский консул “искал базы данных граждан Российской Федерации”.

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После этого Александру Сосонюку официально сообщили о задержании.

— Вы задержаны за свои противоправные действия, которые называются шпионажем. Причем, “с поличным”, во время передачи закрытого материала.

Задержание консула в России

О том, что в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюк, стало известно утром 17 апреля.

По данным ФСБ, дипломат получал информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов России.

После обвинений в шпионаже и вмешательства представителей консульства МИД России решил, что Александр Сосонюк должен покинуть территорию страны.

В Генеральном консульстве дипломат работал более 10 лет.

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