Высылка украинского консула из РФ: видео задержания Александра Сосонюка

Появилось видео задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.
Дипломата задержали в одном из ресторанов города. Ему предъявили обвинения и изъяли мобильный телефон.
Уже в отделении следователи пообщались с неизвестным мужчиной, который якобы имеет доказательства, направленные против Александра Сосонюка.
По словам мужчины, украинский консул “искал базы данных граждан Российской Федерации”.
После этого Александру Сосонюку официально сообщили о задержании.
— Вы задержаны за свои противоправные действия, которые называются шпионажем. Причем, “с поличным”, во время передачи закрытого материала.
Задержание консула в России
О том, что в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюк, стало известно утром 17 апреля.
По данным ФСБ, дипломат получал информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов России.
После обвинений в шпионаже и вмешательства представителей консульства МИД России решил, что Александр Сосонюк должен покинуть территорию страны.
В Генеральном консульстве дипломат работал более 10 лет.