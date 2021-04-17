Висилка українського консула з РФ: відео затримання Олександра Сосонюка

З’явилося відео затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі.
Дипломата затримали в одному з ресторанів міста. Йому пред’явили звинувачення і вилучили мобільний телефон.
Вже у відділку слідчі поспілкувалися з невідомим чоловіком, який нібито має докази, спрямовані проти Олександра Сосонюка.
За словами чоловіка, український консул “шукав бази даних громадян Російської Федерації”.
Після цього Олександра Сосонюка офіційно повідомили про затримання.
– Ви затримані за свої протиправні дії, які називаються шпигунством. Причому, “на гарячому”, під час передачі закритого матеріалу.
Затримання консула в Росії
Про те, що в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка, стало відомо вранці 17 квітня.
За даними ФСБ, дипломат отримував інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів Росії.
Після звинувачень у шпигунстві і втручанні представників консульства МЗС Росії вирішив, що Олександр Сосонюк повинен покинути територію країни.
В Генеральному консульстві дипломат працював понад 10 років.