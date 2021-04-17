Висилка українського консула з РФ: відео затримання Олександра Сосонюка

З’явилося відео затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі.

Дипломата затримали в одному з ресторанів міста. Йому пред’явили звинувачення і вилучили мобільний телефон.

Вже у відділку слідчі поспілкувалися з невідомим чоловіком, який нібито має докази, спрямовані проти Олександра Сосонюка.

За словами чоловіка, український консул “шукав бази даних громадян Російської Федерації”.

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Після цього Олександра Сосонюка офіційно повідомили про затримання.

– Ви затримані за свої протиправні дії, які називаються шпигунством. Причому, “на гарячому”, під час передачі закритого матеріалу.

Затримання консула в Росії

Про те, що в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка, стало відомо вранці 17 квітня.

За даними ФСБ, дипломат отримував інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів Росії.

Після звинувачень у шпигунстві і втручанні представників консульства МЗС Росії вирішив, що Олександр Сосонюк повинен покинути територію країни.

В Генеральному консульстві дипломат працював понад 10 років.