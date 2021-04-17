Утром 17 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге (Россия) задержали украинского консула Александра Сосонюка. Все, что нужно знать о задержании — читайте в нашем материале.

Почему задержали консула Украины в РФ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что украинского дипломата Александра Сосонюка задержали якобы именно тогда, когда он встречался с гражданином России. Тот якобы передавал ему информацию закрытого характера, которая есть в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

Но о содержании этой информации в российских правоохранительных органах не сообщили ничего. Лишь отметили, что такое поведение несовместимо со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России.

Также в ФСБ сразу пригрозили мерами, в соответствии с нормами международного права.

Реакция МИД России

С мерами в России не замедлили. В российское министерство иностранных дел уже вызвали временно поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило.

Такой шаг объяснили якобы противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Самого Александра Сосонюка Россия вообще решила выслать. Он должен покинуть страну до 22 апреля.

— Было объявлено о нежелательности его (Александра Сосонюка, — Ред.) пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, — сообщили в МИД России.

Реакция МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что задержание Александра Сосонюка в России было фактически нападением правоохранительных органов РФ на дипломата.

По его словам, они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства.

Также Евгений Енин отметил, что Украина готовит ответ по отношению российским дипломатам из-за задержания Сосонюка. Он добавил, что такие действия — это очередная провокация России против Украины на фоне военной эскалации вдоль границ и на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, он заверил: если российская сторона объявит украинского дипломата персоной нон-грата, то Украина будет вынуждена так же действенно реагировать на такую ​​провокацию.

Что известно об Александре Сосонюке

Александр Сосонюк работает дипломатом в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге уже длительное время. На это указывают данные консульства за октябрь 2012 года.

Он женат и имеет двух сыновей, на что указывают данные в его декларации. Также известно, что Соснюк живет в России на съемной квартире. В то же время в Украине его семье принадлежат квартиры в Киеве и Ровно.

За 2020 год на должности консула Александр Сосонюк заработал в МИД 173 тыс. грн, еще более 1,4 млн грн он получил в качестве компенсации, которая выплачиваются в соответствии с законодательством Украины работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную загранкомандировку.

Также в собственности Сосонюка есть автомобиль Ford Focus, приобретенный в 2018 году.