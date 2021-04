Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Евросоюзу следует запретить въезд на свою территорию всем гражданам Российской Федерации.

Он предложил заморозить визы россиян, кроме исключений чрезвычайных семейных обстоятельств.

Он отметил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность Европы.

В комментариях он признал, что такие меры повлияют на простых российских граждан, которые не могут ничего изменить, но мнения своего не изменил:

Maybe there should be a “time out” for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe’s security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021