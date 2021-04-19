Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Евросоюзу следует запретить въезд на свою территорию всем гражданам Российской Федерации.

Он предложил заморозить визы россиян, кроме исключений чрезвычайных семейных обстоятельств.

— Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств, — написал он в Twitter.

Он отметил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность Европы.

В комментариях он признал, что такие меры повлияют на простых российских граждан, которые не могут ничего изменить, но мнения своего не изменил:

— Учитывая то, как Россия ведет себя — это неизбежно. Россия сбивает пассажирские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, нападает и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?, — спрашивает он.

Maybe there should be a “time out” for any and I mean *any* visits from Russia. Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU. Just freeze visas except for family emergencies. It is Europe’s security at stake. Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год. Сейчас он является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.

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Санкции против России

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Российской Федерации.

Вашингтон высылает 10 человек из российской дипломатической миссии. Также США объявили санкции в отношении шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Подробнее о санкциях США против России читайте на Фактах ICTV.