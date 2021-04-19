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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Это неизбежно! Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в ЕС

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Евросоюзу следует запретить въезд на свою территорию всем гражданам Российской Федерации.

Тоомас Хендрик Ильвес

Он предложил заморозить визы россиян, кроме исключений чрезвычайных семейных обстоятельств.

— Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств, — написал он в Twitter.

Он отметил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность Европы.

В комментариях он признал, что такие меры повлияют на простых российских граждан, которые не могут ничего изменить, но мнения своего не изменил:

— Учитывая то, как Россия ведет себя — это неизбежно. Россия сбивает пассажирские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, нападает и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?, — спрашивает он.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год. Сейчас он является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.

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Вашингтон высылает 10 человек из российской дипломатической миссии. Также США объявили санкции в отношении шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Подробнее о санкциях США против России читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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