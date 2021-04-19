Колишній президент Естонія Тоомас Хендрік Ільвес заявив, що Євросоюзу слід заборонити в’їзд на свою територію для всіх громадян Російської Федерації.

Він запропонував заморозити візи росіян, окрім винятків надзвичайних сімейних обставин.

— Напевне, необхідна тимчасова заборона на всі візити з Росії, я кажу про будь-які візити. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС. Треба просто заморозити всі візи, крім надзвичайних сімейних обставин, – написав він у Twitter.

Він зауважив, що наразі на карту поставлена безпека Європи.

У коментарях він визнав, що такі заходи вплинули б на простих російських громадян, які не можуть нічого змінити, але думки своєї не змінив:

— Зважаючи на те, як Росія себе поводить – це неминуче. Росія збиває пасажирські лайнери, отруює та вбиває людей у Європі, нападає та окуповує країни. Чим не країна-вигнанець?, – запитує він.

Maybe there should be a “time out” for any and I mean *any* visits from Russia. Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU. Just freeze visas except for family emergencies. It is Europe’s security at stake. Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Тоомас Хендрік Ільвес був президентом Естонії з 2006 до 2016 рік. Зараз він є професором Тартуського університету в галузі демократії цифрового століття.

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Санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Вашингтон висилає 10 осіб із російської дипломатичної місії. Також США оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

Детальніше про санкції США проти Росії читайте на Фактах ICTV.