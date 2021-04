Колишній президент Естонія Тоомас Хендрік Ільвес заявив, що Євросоюзу слід заборонити в’їзд на свою територію для всіх громадян Російської Федерації.

Він запропонував заморозити візи росіян, окрім винятків надзвичайних сімейних обставин.

Він зауважив, що наразі на карту поставлена безпека Європи.

У коментарях він визнав, що такі заходи вплинули б на простих російських громадян, які не можуть нічого змінити, але думки своєї не змінив:

Maybe there should be a “time out” for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe’s security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021