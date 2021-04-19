Спецслужби РФ планували підірвати боєприпаси в Болгарії – МВС Чехії

Вибух на чеських складах боєприпасів під Врбетіце прогримів випадково, оскільки заміновані снаряди мали здетонувати на території Болгарії.

Про це в понеділок, 19 квітня, заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Згідно з версією правоохоронних органів, за підозрою в організації диверсії в розшук було оголошено співробітників ГРУ РФ Олександра Мишкіна і Анатолія Чепігу, які після подій в Солсбері стали загальновідомі під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

Щоб отримати дозвіл на відвідування бази, вони використовували підроблені документи, однак під час проїзду контрольно-пропускного пункту військові навіть не перевірили їхні перепустки.

За інформацією джерел Чеського Радіо, знищені снаряди призначалися в тому числі і для продажу ВС України.

Читайте США підтримали рішення Чехії вислати російських дипломатів

Агенти ГРУ, яких також підозрюють в замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, нібито повинні були припинити поставки боєприпасів для болгарського торгівця зброєю Еміліана Гебрева, на якого в 2015 році також було скоєно замах.

Крім того, екс-співробітник департаменту поліції з боротьби із оргзлочинністю Іржі Комарек, який брав участь в слідчих діях 2014 року, розповів, що на паркані військового об’єкта була велика кількість дірок, а його периметр практично не охоронявся.

Цю ж інформацію підтвердив і колишній лісничий, який відповідав в ті роки за ділянку лісу навколо армійських складів, на яких прогримів вибух.

Висилка російських дипломатів

17 квітня глава МЗС Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів за пособництво ГРУ під час організації вибухів 2014 року.

На наступний день зовнішньополітичне відомство Росії оголосило персонами нон грата 19 співробітників посольства Чехії, а главі диппредставництва Вітезславу Півоньці була вручена нота протесту.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомила, що Вашингтон повністю підтримує відповідний крок Праги.

Джерело: Чеське Радіо