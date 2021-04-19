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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В США Tesla на автопилоте попала в ДТП: погибло два человека

В США в штате Техас произошла ДТП во время управления электрокаром Tesla в режиме автопилота, впоследствии два человека погибли.

Полиция США

Автомобиль Tesla, модель S 2019 года выпуска, врезался в дерево и загорелся. Одного из мужчин обнаружили на переднем пассажирском сиденье, а второго — на заднем сидении машины.

Пожар, который возник в результате возгорания электромобиля, тушили несколько часов. Спасатели использовали более 120 тыс. л воды.

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За несколько минут до аварии жены погибших слышали, что их мужчины хотели покататься на авто в режиме автопилота. Мужчинам было 59 и 69 лет.

По предварительным данным местной полиции, за рулем не было никого, однако расследование не завершено окончательно.

Стрельба в США

За последние сутки в США произошло несколько трагедий. В штате Техас неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека.

Злоумышленник скрылся с места преступления. По данным местной полиции, подозреваемый — 41-летний мужчина. В настоящее время стрелка еще разыскивают.

Источник: CNBC

Фото: Depositphotos

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