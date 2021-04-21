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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Президент Польши созывает силовиков для оценки действий РФ у границ Украины

анджей дуда

Президент Польши Анджей Дуда в среду назначил заседание с участием министерства национальной обороны и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Об этом в Twitter сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

— Президент Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной, — отметил Солох.

По его словам, вооруженные силы Польши вместе с союзниками постоянно изучают и контролируют угрозы за пределами восточной границы страны.

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20 апреля The Wall Street Journal сообщила, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, чем считали до сих пор на Западе.

По данным издания, РФ перебросила дополнительную авиацию в Крым — истребители Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.

20 апреля в Евросоюзе уточнили, что сейчас к границам Украины и в аннексированный Крым РФ стянула более 100 тыс. войск.

Фото: Dreamstime

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