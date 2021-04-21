Президент Польши Анджей Дуда в среду назначил заседание с участием министерства национальной обороны и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Об этом в Twitter сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

— Президент Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной, — отметил Солох.

Prezydent @AndrzejDuda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą. — Paweł Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021

По его словам, вооруженные силы Польши вместе с союзниками постоянно изучают и контролируют угрозы за пределами восточной границы страны.

РФ наращивает войска в Крыму

20 апреля The Wall Street Journal сообщила, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, чем считали до сих пор на Западе.

По данным издания, РФ перебросила дополнительную авиацию в Крым — истребители Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.

20 апреля в Евросоюзе уточнили, что сейчас к границам Украины и в аннексированный Крым РФ стянула более 100 тыс. войск.