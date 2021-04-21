Российская Федерация перебрасывает военную технику в оккупированный Крым из Забайкальского края.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team, проанализировав видео из сети TikTok, установила, что из Восточного военного округа РФ была отправлена ​​мобильная радиолокационная станция Каста-2-2, которая стоит на вооружении 342-го радиотехнического полка. Эта станция предназначена для контроля воздушного пространства.

— Это первая известная нам переброска техники в Крым из Восточного военного округа в пределах недавнего наращивания сил на границе с Украиной, — заявили в CIT.

Эшелон следует со станции Домна (Забайкальский край) до станции Айвазовская (Крым). Расстояние между Домной и Крымом превышает 7 тыс. км.

РФ стягивает военную технику к границам Украины и в оккупированный Крым под предлогом подготовки к военным учениям.

Войск РФ на границе недостаточно для широкомасштабной войны

Аналитики Международной кризисной группы (ICG), считают, что вероятность повторения кровавого сценария 2014 низкое.

Сосредоточенных возле украинской границы российских войск недостаточно для полномасштабного наступления России.

Аналитики ICG предполагают, что своими действиями на Донбассе Москва пытается вынудить Украину пойти на уступки и отмечают, что ни одна западная страна не хочет воевать с Россией, несмотря на свою обеспокоенность ситуацией.

Источник: CIT