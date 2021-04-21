Президент Польщі Анджей Дуда у середу призначив засідання за участю міністерства національної оборони та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною.

Про це у Twitter повідомив керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

— Президент Анджей Дуда скликав засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною, – зазначив Солох.

Prezydent @AndrzejDuda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą. — Paweł Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021

За його словами, збройні сили Польщі разом із союзниками постійно вивчають та контролюють загрози за межами східного кордону країни.

РФ нарощує війська у Криму

20 квітня The Wall Street Journal повідомила, що російські військові перекинули до кордону з Україною більше бойової авіації, ніж вважали досі на Заході.

За даними видання, РФ перекинула додаткову авіацію у Крим – винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.

20 квітня у Євросоюзі уточнили, що наразі до кордонів України та в анексований Крим РФ стягнула понад 100 тис. військ.