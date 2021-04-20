РФ нарощує війська у Криму – ЗМІ показали додаткові винищувачі

Росія перекинула додаткову авіацію на окупований Крим. Йдеться про винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.

Супутникові знімки зробила компанія Maxar Technologies у період з 27 березня до 16 квітня. Знімки супутника опублікували журналісти з The Wall Street Journal.

Згідно з ними, РФ розмістила у Криму винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.

Винищувачів Су-30, зображених на фото від 16 квітня, наприкінці березня на злітно-посадковій смузі авіабази РФ у Саках ще не було.

Нині Росія розмістила на окупованому півострові повітряно-десантні війська, механізовані та бронетанкові частини, бойові вертольоти, засоби радіоелектронної боротьби та військовий госпіталь.

Кораблі РФ у Чорному морі

Нещодавно Російська Федерація повідомила про міжфлотський перехід кораблів з Каспійського в Чорне море. Судна здійснюють операцію нібито для військових навчань.

Водночас у ЄС заявили, що намір Росії закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року викликає серйозну тривогу у Євросоюзі.