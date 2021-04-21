В Нидерландах родителей оштрафовали на €18 тыс. за участие сына в коронавирусных погромах

Суд в Нидерландах оштрафовал родителей 13-летнего подростка на €18 тыс. за участие сына в беспорядках в Эйндховене в начале 2021 года. Соответствующее решение суд в Ден Боше принял 20 апреля.

Известно, что юноша бросал камни в окна автовокзала и участвовал в разграблении супермаркета.

Парню присудили 60 часов общественных работ, а его родители должны оплатить штраф в размере €18 тыс. за причиненный им ущерб. В целом в ту ночь погромы нанесли материальный ущерб в Эйндховене на €670 тыс.

В апреле по делу о январских беспорядках суд оштрафовал 17-летнего парня на €10 тыс.

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Протесты против комендантского часа

Протест против введения комендантского часа вышел из-под контроля в центре Эйндховена в воскресенье, 24 января. Сотни зачинщиков устроили беспорядки на автовокзале и в торговом районе города. Также протестующие подожгли авто нидерландского агентства ProRail, а супермаркет Jumbo в здании вокзала разграбили.

Комендантский час также был введен в Ден-Боше, Тилбурге и Роттердаме.

Источник: NOS