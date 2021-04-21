Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, он не уверен, имел ли возможность Путин ознакомиться с предложением из-за рабочих встреч и подготовки к тексту послания Совета Федераций.

Также представитель Кремля отметил, что в последние дни со стороны Киева запросов на разговор с президентом России не поступало.

20 апреля президент Владимир Зеленский напомнил, что РФ отказалась поддержать полное прекращение огня и предложила встретиться на линии разграничения, чтобы точно увидеть и понять ситуацию.

В ответ он предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

— А что мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! — отметил Зеленский.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение относительно ситуации на Донбассе.

Он отметил, что Украина не хочет войны, но она к ней готова. Президент подчеркнул, что наша страна всегда будет бороться за мир дипломатическим путем.