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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

В РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним

Зеленський і Путін

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, він не впевнений, чим мав Путін ознайомитися з пропозицією через робочі зустрічі та підготовку до тексту послання Ради Федерацій.

Також представник Кремля зазначив, що останніми днями з боку Києва запитів на розмову з президентом Росії не надходило.

20 квітня президент Володимир Зеленський нагадав, що РФ відмовилася підтримати повне припинення вогню і запропонувала зустрітися на лінії розмежування, щоб точно побачити і зрозуміти ситуацію.

У відповідь він запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

– А що мені розуміти? Я прекрасно все розумію. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! – зазначив Зеленський.

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20 квітня президент України Володимир Зеленський записав звернення щодо щодо ситуації на Донбасі.

Крім того, Зеленський попросив громадян фільтрувати інформацію та не вірити фейкам.

Фото: Depositphotos, Офіс президента

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