Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.
Про це заявив прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, він не впевнений, чим мав Путін ознайомитися з пропозицією через робочі зустрічі та підготовку до тексту послання Ради Федерацій.
Також представник Кремля зазначив, що останніми днями з боку Києва запитів на розмову з президентом Росії не надходило.
20 квітня президент Володимир Зеленський нагадав, що РФ відмовилася підтримати повне припинення вогню і запропонувала зустрітися на лінії розмежування, щоб точно побачити і зрозуміти ситуацію.
У відповідь він запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
– А що мені розуміти? Я прекрасно все розумію. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! – зазначив Зеленський.
20 квітня президент України Володимир Зеленський записав звернення щодо щодо ситуації на Донбасі.
Крім того, Зеленський попросив громадян фільтрувати інформацію та не вірити фейкам.