У Чехії затримали п’ятьох осіб, причетних до збройного конфлікту на сході України на боці так званої “ДНР”.

Кримінальне провадження розслідують за статтями теракт, фінансування тероризму, а також підтримка та сприяння тероризму.

Наразі слідчі карного розшуку Національного центру боротьби з організованою злочинністю кримінальної поліції та слідчої служби (NCOZ) допитують підозрюваних та свідків.

Провадження контролюється Вищою прокуратурою в Празі.

NCOZ зазначає, що ці кримінальні провадження не пов’язані зі справою про вибухи на складах боєприпасів у Врбетице.

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетице в 2014 році.

Згідно з заявою, російські дипломати мають 48 годин, щоб покинути територію Чехії.

Загалом у посольстві РФ у Празі працюють понад 130 співробітників.

Джерело: policie.cz

Фото: auto-mania.cz