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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Китай планирует сократить потребление угля с 2026 года — Си Цзиньпин

сі цзіньпін

Китай будет пытаться до 2030 года сократить выбросы в атмосферу, а до 2060 — достичь углеродной нейтральности.

Об этом на Международном климатическом саммите сообщил президент Китая Си Цзиньпин.

— Для этого нужны большие усилия, но мы будем работать с нашими пионерами в различных секторах экономики. Также мы будем ограничивать увеличение потребления угля в течение следующих 15 лет, поэтому начнем сокращать его с 2026 года, — отметил Си Цзиньпин.

Также президент Китая отметил, что международное сообщество должно объединиться, чтобы бороться с проблемами климата.

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Кроме того, Си Цзиньпин поддержал необходимость развития зеленых технологий, которые не только безопасны для окружающей среды, но и помогают устойчивому росту производительности экономики.

Климатический саммит

22-23 апреля буде проходить виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена.

Он посвящен вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

22 апреля на саммите выступили уже ряд мировых лидеров. В частности, выступление президента США Джо Байдена можно посмотреть на Фактах ICTV.

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