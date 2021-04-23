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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Природа не прощает: Папа Римский призвал извлечь урок из пандемии Covid-19

Папа Римський Франциск

В День Земли Папа Римский обратился к верующим и напомнил о важности сохранения окружающей среды. По его мнению, нужно извлечь урок из пандемии коронавируса и более рационально распоряжаться природными ресурсами.

Обращение понтифика обнародовали 22 апреля.

— Бедствия, которые мы переживаем в связи с пандемией и которые уже ощущаем в связи с изменением климата, должны подтолкнуть к инновациям, к изобретениям, к поиску новых путей. Из кризиса нельзя выйти прежними. Мы выходим из него, становясь лучше или хуже, — отметил Папа Римский.

Понтифик подчеркнул, что пандемия учит людей взаимосвязанности и совместному использованию планеты.

Он также вспомнил испанскую поговорку, в которой говорится о том, что Бог всегда прощает, люди — иногда, но природа не в силах простить.

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Климатический саммит

22 апреля лидеры стран приняли участие в климатическом саммите, основной темой которого стало сохранение окружающей среды.

Его инициатором стал президент США Джо Байден.

Подробнее о климатическом саммите 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Vatican News

Фото: Depositphotos

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