У День Землі Папа Римський звернувся до вірян та нагадав про важливість збереження навколишнього середовища. На його думку, потрібно зрозуміти, чого вчить пандемія коронавірусу, та раціональніше використовувати природні ресурси.

Звернення понтифіка оприлюднили 22 квітня.

– Лиха, які ми переживаємо через пандемію і які вже відчуваємо через зміну клімату, мають підштовхнути до інновацій, до винаходів, до пошуку нових шляхів. З кризи не можна вийти такими, як були раніше. Ми виходимо з неї, стаючи кращими або гіршими, – зазначив Папа Римський.

Понтифік підкреслив, що пандемія вчить людей взаємозв’язку і спільного використання планети.

Він також згадав іспанську приказку, у якій йдеться про те, що Бог завжди прощає, люди – іноді, але природа не може пробачити.

Кліматичний саміт

22 квітня лідери країн взяли участь у кліматичному саміті, основною темою якого було збереження навколишнього середовища.

Його ініціатором був президент США Джо Байден.

Детальніше про кліматичний саміт 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Vatican News