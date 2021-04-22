В Крыму ФСБ задержала россиянина, который якобы передавал данные о флоте Украине

В оккупированном Крыму ФСБ заявила о задержании мужчины, который якобы передавал украинской разведке секретные данные о Черноморском флоте России.

Против задержанного открыли уголовное дело по ст. 275 (Государственная измена) УК РФ.

Задержание проходило в Севастополе.

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— В Севастополе задержан гражданин России, который целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения о деятельности Черноморского флота, — заявили в ФСБ.

Однако имя и фамилия мужчины там не называют, поэтому сложно установить был ли он на самом деле гражданином РФ.

Задержание Сосонюка

17 апреля стало известно о задержании Александра Сосонюка — дипломата Генерального консульства Украины.

По версии ФСБ, консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”.

21 апреля консул оставил Российскую Федерацию. В Украине Сосонюк планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы.

В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины.